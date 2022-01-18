Озброєний ножем чоловік виніс з ломбарду 7 000 грн

07:40 05 травень Київ, Україна

В одне з районних відділень поліції Харкова близько сьомої вечора надійшло повідомлення про озброєне пограбування ломбарду



Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.



"Чоловік, погрожуючи ножем працівниці, заволодів грошима в сумі 7 тис. грн", - йдеться в повідомленні.



У поліції повідомляють, що ріст нападника близько 165 см, чоловік був одягнений в чорну куртку і чорну кепку.



В цей час поліція вживає заходів, щоб встановити особу грабіжника і затримати його.