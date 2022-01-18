Озброєний ножем чоловік виніс з ломбарду 7 000 грн

В одне з районних відділень поліції Харкова близько сьомої вечора надійшло повідомлення про озброєне пограбування ломбарду.
Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.
"Чоловік, погрожуючи ножем працівниці, заволодів грошима в сумі 7 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
У поліції повідомляють, що ріст нападника близько 165 см, чоловік був одягнений в чорну куртку і чорну кепку.
В цей час поліція вживає заходів, щоб встановити особу грабіжника і затримати його.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі