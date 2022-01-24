Озброєний чоловік увірвався до університету Гайдельберг у Німеччині та поранив кілька людей

16:21 24 січень Київ, Україна

Зловмисник вчинив стрілянину в одній із аудиторій медичного факультету університету Гайдельберга вдень у понеділок, 24 січня. Він був озброєний, мабуть, рушницею. За даними поліції, внаслідок нападу четверо поранених, один із них перебуває у важкому стані.



Про це повідомляє видання dpa з посиланням на правоохоронців..



Дещо пізніше поліція повідомила, що нападник застрелився, але не повідомила подробиць, як це сталося.



За даними dpa, стрілець був студентом Гайдельберзького університету. За попередніми даними, він мав кілька одиниць зброї.



Район, де знаходяться переважно факультети університету, оточений правоохоронцями. Втім, за даними джерел dpa у поліції, правоохоронці виключають, що у нападника були спільники.



