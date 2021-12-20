Збройні напади і тортури: затримана особливо небезпечна банда

19:32 17 липень Київ, Україна

Поліція Дніпропетровської області затримала главу і членів бандитського угрупування, яке промишляла озброєними розбійними нападами, продажем наркотичних засобів, вимаганнями із застосуванням тортур. Членам банди повідомлено про підозру, на даний момент вони знаходяться під вартою.

До злочинної групи входили не менше 10 осіб. Поки вдалося затримати п'ятьох, повідомляє прес-служба Національної поліції України.





Правоохоронці затримали 45-річного жителя області, який був лідером банди. Чоловік має багату кримінальну історію. Ще один затриманий знаходиться в міжнародному розшуку.

Всім затриманим вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), їм загрожує до 10 років тюремного ув'язнення. Трьох затриманих відправили під варту, запобіжного заходу ще двом оберуть сьогодні.



Крім того, в ході обшуків правоохранітеляміі був виявлений цілий арсенал зброї та боєприпасів. Члени банди зберігали понад 30 одиниць різноманітної зброї: гранати, міни, тротилові шашки і близько 5 тисяч патронів різного калібру.



