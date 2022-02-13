Збройні напади і тортури: спецзагін затримав ОЗГ

21:03 20 травень Київ, Україна

Під Києвом спецзагін затримав організовану злочинну групу (ОЗГ), зловмисники здійснювали жорстокі напади, вимагаючи гроші та цінності, зв'язували і катували потерпілих.

Про це повідомили в Національній поліції України.



ОЗГ організували жителі Львівської, Рівненської та Івано-Франківської областей.

"Ця група зробила низку жорстоких злочинів на території України, працювала досить жорстко і агресивно. Під час злочинів поводилися зухвало, влаштовували погроми, катували людей, в тому числі розжареною праскою, перед цим прив'язуючи скотчем до стільця", - повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

Розбійні напади здійснювали як на приватні будинки, так і на офіси підприємств і установ. Раніше судимі за аналогічні злочини зловмисники пройшли спеціальну фізичну підготовку, ретельно готувалися і планували кожний злочин.

"Більше десяти автомобілів, які використовувалися під час здійснення цих злочинів, після розбою спалювалися. Як і всі речові докази, які потім могли якимось чином вивести на це угруповання", - сказав глава Нацполіції.

Члени угруповання вивчали спосіб життя потенційних жертв, їхнє матеріальне становище, поведінку, зв'язки, перебування поза домом. Всі напади здійснювали переважно у вечірній або нічний час, з вогнепальною і холодною зброєю. У травні цього року скоїли розбійний напад на квартиру в Харкові. Учасники групи катували потерпілу праскою і заволоділи 60 тисячами євро, 50 тисячами доларів США, виробами із золота.



Встановили причетність угруповання до кількох розбійних нападів на території Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської та Харківської областей. Попередньо зловмисники заволоділи більш ніж 200 тисячами доларів і золотими виробами. Точна сума збитку встановлюється.