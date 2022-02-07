Волинь: співробітник Держприкордонслужби за гроші «допомагав» завозити євробляхи

Начальник одного з відділів Державної прикордонної служби за «грошову винагороду» сприяв безперешкодному ввезенню в Україну автомобілів на іноземній реєстрації.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Один з фігурантів був затриманий правоохоронцями під час отримання хабаря в розмірі трьох тисяч доларів. Загальна сума документованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів, відзначили в СБУ.
В цей час проводяться першочергові слідчі дії та перевіряється інформація про причетність до протиправної схеми інших співробітників Держприкордонслужби.
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