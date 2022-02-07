Волинь: співробітник Держприкордонслужби за гроші «допомагав» завозити євробляхи

13:42 19 травень Київ, Україна

Начальник одного з відділів Державної прикордонної служби за «грошову винагороду» сприяв безперешкодному ввезенню в Україну автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Для реалізації злочинного наміру, військовослужбовець залучив громадян України, які підшукували "клієнтів" і виступали в ролі посередників. В результаті роботи даної схеми зловмисники отримували від 600 до 1000 доларів США неправомірної вигоди тільки за один транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Один з фігурантів був затриманий правоохоронцями під час отримання хабаря в розмірі трьох тисяч доларів. Загальна сума документованої неправомірної вигоди становила 4,2 тисячі доларів, відзначили в СБУ.

В цей час проводяться першочергові слідчі дії та перевіряється інформація про причетність до протиправної схеми інших співробітників Держприкордонслужби.