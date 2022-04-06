Волноваха: вибух на території підприємства

19:26 10 листопада Київ, Україна

У Донецькій області на території підприємства міста Волноваха вибухнув невідомий пристрій, в результаті чого постраждали двоє людей.

Поліція, не уточнюючи, на якому конкретно заводі прогримів вибух, зараз проводить обстеження території.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Донецькій області.

"Сьогодні о 10:15 у Волноваський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств в околицях міста двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей час триває обстеження території фахівцями вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмета, який вибухнув. Обставини події встановлюються.