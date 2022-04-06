Волноваха: вибух на території підприємства

У Донецькій області на території підприємства міста Волноваха вибухнув невідомий пристрій, в результаті чого постраждали двоє людей.
Поліція, не уточнюючи, на якому конкретно заводі прогримів вибух, зараз проводить обстеження території.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Донецькій області.
Відзначається, що в цей час триває обстеження території фахівцями вибухотехнічної служби. Вилучено залишки предмета, який вибухнув. Обставини події встановлюються.
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