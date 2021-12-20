Хвиля лжемінірованій захопила Києва

18:47 21 липень Київ, Україна

Україна захопили "жартівники-мінери". Черговий дзвінок про мінування залізничного вокзалу та аеропорту Києва надійшов на гарячу лінію поліції. Інформація перевіряється, всі співробітники і пасажири евакуйовані.

"Робота Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежена через повідомлення про нібито мінування", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці"

Всі працівники та пасажири вокзалу евакуювали, об'єкт перевіряють. Варто відзначити, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.



Також з'явилася інформацію про мінування аеропорту "Жуляни". Звідти також евакуюють людей.



Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, рятувальники перевіряють повідомлення про чергові масові мінування в столиці.



Відзначається, що невідомі подзвонили і заявили про замінування біля станції метро "Мінська", торгового центру "Ocean Plaza" і в будівлі Апеляційного суду в Солом'янському районі.



Рятувальники зараз проводять евакуацію, вони захищають об'єкти стрічками і не пропускають людей.