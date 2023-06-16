Вовчанськ під обстрілом: цивільний загинув і є поранений внаслідок атаки російських військ

18:50 31 травня Київ, Україна

Сьогодні вдень російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області, серед мирних жителів є жертви та поранені.



Про це повідомляє голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.



Голова ОВА зазначає, що ворог продовжує обстрілювати міста на прикордонній та прифронтовій території. Сьогодні місто Вовчанськ знову опинилося під вогнем.



На жаль, сталося влучання у приватні будинки, внаслідок чого один мирний чоловік у віці 60 років загинув, а ще одна людина отримала поранення.



На місці події працюють усі екстрені служби, інформація продовжує уточнюватись.