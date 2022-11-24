Війська вдарили по Херсону за добу 17 разів

"З 20 листопада по 24 листопада скоєно 62 прильоти. Загинуло вісім людей, ще четверо поранено. Сьогодні вранці обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виникла пожежа в гаражі. В обід повторно окупанти обстріляли місто, влучаючи у двоповерховий багатоквартирний будинок, а також низку приватних будинків", - розповіла Лугова.