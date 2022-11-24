Війська вдарили по Херсону за добу 17 разів

Сьогодні, 24 листопада, армія російської федерації обстріляла звільнений Херсон 17 разів, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна поранена.
Про це заявила керівниця Херсонської МВА Галина Лугова.
За її словами, внаслідок обстрілів вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташований "пункт незламності".
Про це заявила керівниця Херсонської МВА Галина Лугова.
За її словами, внаслідок обстрілів вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташований "пункт незламності".
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