Війська вдарили по Херсону за добу 17 разів

19:25 24 листопада Київ, Україна

Сьогодні, 24 листопада, армія російської федерації обстріляла звільнений Херсон 17 разів, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна поранена.

Про це заявила керівниця Херсонської МВА Галина Лугова.

За її словами, внаслідок обстрілів вранці пошкоджено кілька багатоквартирних та приватних будинків, а також дитячий садок, у якому розташований "пункт незламності".
"З 20 листопада по 24 листопада скоєно 62 прильоти. Загинуло вісім людей, ще четверо поранено. Сьогодні вранці обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, виникла пожежа в гаражі. В обід повторно окупанти обстріляли місто, влучаючи у двоповерховий багатоквартирний будинок, а також низку приватних будинків", - розповіла Лугова.