Війська Росії за добу випустили Соледаром більше сотні снарядів

15:43 16 січня Київ, Україна

Російські терористи за добу 134 рази завдали ракетного обстрілу Соледара на Донеччині. Загалом на Бахмутському напрямку сталося 38 бойових зіткнень.

Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі каналу 24 у понеділок, 16 січня.
"Українські підрозділи продовжать тримати оборону в самому місті та на підступах. На Бахмутському напрямку сталося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар у 134 рази обстріляв ворог", - розповів він.

За його словами, російські окупнати намагаються проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.
"Але у важких боях на напрямку Авдіївського ворог зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - додав речник Східного угруповання ЗСУ.

За словами Череватого, росіяни "на Бахмутському напрямі втратили більше, ніж СРСР за роки війни в Афганістані".