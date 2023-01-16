Війська Росії за добу випустили Соледаром більше сотні снарядів

Російські терористи за добу 134 рази завдали ракетного обстрілу Соледара на Донеччині. Загалом на Бахмутському напрямку сталося 38 бойових зіткнень.
Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі каналу 24 у понеділок, 16 січня.
Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі каналу 24 у понеділок, 16 січня.
За його словами, російські окупнати намагаються проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.
За словами Череватого, росіяни "на Бахмутському напрямі втратили більше, ніж СРСР за роки війни в Афганістані".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі