Війська Росії за добу випустили Соледаром більше сотні снарядів

15:43 16 січня Київ, Україна





Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі каналу 24 у понеділок, 16 січня. Російські терористи за добу 134 рази завдали ракетного обстрілу Соледара на Донеччині. Загалом на Бахмутському напрямку сталося 38 бойових зіткнень.Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Черевий в ефірі каналу 24 у понеділок, 16 січня.

"Українські підрозділи продовжать тримати оборону в самому місті та на підступах. На Бахмутському напрямку сталося 259 ворожих обстрілів різними калібрами ствольної та реактивної артилерії. 38 бойових зіткнень. Безпосередньо Соледар у 134 рази обстріляв ворог", - розповів він.



За його словами, російські окупнати намагаються проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку, а також контратакувати у районі Білогорівки.

"Але у важких боях на напрямку Авдіївського ворог зупинено, йому завдано серйозних втрат. Також відбили Білогорівку", - додав речник Східного угруповання ЗСУ.



За словами Череватого, росіяни "на Бахмутському напрямі втратили більше, ніж СРСР за роки війни в Афганістані".



