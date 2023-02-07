Війська росії за добу атакували 15 населених пунктів Запорізької області

11:36 07 лютого Київ, Україна

Російські терористи за добу 93 рази обстріляли позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та стволову артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Про це 7 лютого повідомляє Запорізька ОВА.



Під обстріл потрапили райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Новомиколаївка, Преображенка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Новоданилівка, Ольгівське, Малі Щербаки, Затишшя, Щербаки, Оріхів, Степове, Павлівка.



Зазначається, що надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів.