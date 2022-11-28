Війська росії всю ніч атакували Дніпропетровщину - ОВА

08:56 28 листопада Київ, Україна

Окупанти всю ніч накривали вогнем Нікопольський район на Дніпропетровщині. До мирних населених пунктів прилетіло понад 30 снарядів.



Про це 28 листопада повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він уточнив, що ворог із Градів та важкої артилерії бив по території трьох громад - Марганецької, Покровської та Червоногригорівської.