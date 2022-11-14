Війська росії всю ніч атакували Дніпропетровщину - ОВА

09:18 14 листопада Київ, Україна

Російські терористи, зокрема, обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 14 листопада.



Ворог випустив понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. За попередніми даними, люди не постраждали.

"У Марганці пошкоджено лінію електропередач, що живить насосну станцію водоканалу. 45 000 сімей у місті та навколишніх селищах та селах залишилися без води. Енергетики працюють – лагодять лінію, щоб запустити станцію", - уточнив Резніченко.



Він додав, що російські снаряди також пошкодили будинки та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються.