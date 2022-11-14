Війська росії всю ніч атакували Дніпропетровщину - ОВА

Російські терористи, зокрема, обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 14 листопада.
Ворог випустив понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. За попередніми даними, люди не постраждали.
Ворог випустив понад 60 снарядів із Градів та важкої артилерії по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. За попередніми даними, люди не постраждали.
Він додав, що російські снаряди також пошкодили будинки та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються.
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