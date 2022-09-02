Війська росії знову завдали ракетних ударів по українському прикордонню

14:38 10 серпня Київ, Україна

9 серпня армія росії атакувала українське прикордоння із застосуванням реактивної та ствольної артилерії, мінометів, стрілецької зброї.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.



Під ворожий вогонь потрапили Миропільська, Хотинська, Новослобідська, Середино-Будська та Білопільська громади Сумщини, Сновська громада Чернігівщини та Золочівська громада Харківської області.



Ворожі САУ випустили 15 снарядів по території Новослобідської громади. З російського населеного пункту Єлизаветівка стріляли по території Хотинської громади з великокаліберного кулемета (близько десятка черг).



Окупанти накрили мінометним вогнем територію Білопільської громади, нараховано близько десятка вибухів. Вогонь вівся із російського населеного пункту Тьоткіно.



По Середино-Будській громаді російська ствольна артилерія випустила близько 20 снарядів, крім того, територію громади кілька разів обстрілювали з великокаліберних кулеметів.



Увечері мінометні вибухи лунали на території Миропільської громади. Вогонь вівся із російського населеного пункту Горналь.



Протягом дня ворог із російського населеного пункту Безіменне стріляв із РСЗВ Град та ствольної артилерії по території Золочівської громади Харківської області на кордоні із Сумщиною.



По території Снівської громади з боку російського населеного пункту Чорноземне Містечко ворог вів вогонь з мінометів, зафіксовано близько 10 вибухів.



Вже вранці сьогодні, 10 серпня, ворог знову обстрілював територію Білопільської громади. З боку російських сіл Попово-Лежачі та Тьоткіно прилетіли понад 25 артилерійських снарядів та мінометних мін, одночасно росіяни застосували гранати, вели вогонь зі стрілецької зброї, у тому числі великокаліберної.