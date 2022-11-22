Війська росії вдарили по Херсону, є загиблі

16:51 22 листопада Київ, Україна

Внаслідок обстрілів російськими військовими Херсона у вівторок, 22 листопада, загинула людина.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначається, що снаряд влучив у магістральний газопровід.

За словами начальниці міської військової адміністрації Галини Лугової, є загиблий.

Як повідомлялося, сьогодні у Херсоні близько 10.25 пролунали вибухи.