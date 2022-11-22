Війська росії вдарили по Херсону, є загиблі

Внаслідок обстрілів російськими військовими Херсона у вівторок, 22 листопада, загинула людина.
Про це повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що снаряд влучив у магістральний газопровід.
За словами начальниці міської військової адміністрації Галини Лугової, є загиблий.
Як повідомлялося, сьогодні у Херсоні близько 10.25 пролунали вибухи.
Про це повідомляють ЗМІ.
Зазначається, що снаряд влучив у магістральний газопровід.
За словами начальниці міської військової адміністрації Галини Лугової, є загиблий.
Як повідомлялося, сьогодні у Херсоні близько 10.25 пролунали вибухи.
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