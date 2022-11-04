Війська Росії вдарили по Дніпропетровщині Градами, важкою артилерією та дронами-камікадзе

09:10 04 листопада Київ, Україна

Загарбники вночі 4 листопада вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з Градів, важкої артилерії та дронів-камікадзе.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.



Під вогнем окупантів перебували чотири громади - Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька.

"У Червоногригорівській громаді пошкоджено житлові будинки, автомобілі, газопровід. Обірвано лінію електропередач", - уточнив губернатор.

Він наголосив, що силам ППО повітряного командування Схід вдалося "приземлити" вісім ворожих Шахедів.