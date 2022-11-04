Війська Росії вдарили по Дніпропетровщині Градами, важкою артилерією та дронами-камікадзе

Загарбники вночі 4 листопада вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області з Градів, важкої артилерії та дронів-камікадзе.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.
Під вогнем окупантів перебували чотири громади - Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації.
Під вогнем окупантів перебували чотири громади - Нікопольська, Мирівська, Червоногригорівська та Марганецька.
Він наголосив, що силам ППО повітряного командування Схід вдалося "приземлити" вісім ворожих Шахедів.
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