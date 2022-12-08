Війська росії через місяць знову обстріляли Миколаївщину - Кім

15:29 08 грудня Київ, Україна

Минулої ночі російські загарбники знову атакували Миколаїв та область. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Обстрілів не було майже місяць. З військовими переговорили. Ми готуємо пакет контрзаходів окремо виходячи з того, що вони зробили. Вони спеціально виїхали на лінію фронту, на обстрільну дистанцію та спеціально обстріляли Миколаїв без будь-якого військового завдання", - написав Кім у Telegram.

Також учора, 7 грудня, з 12.50 стався обстріл за межами одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.



Вночі, 8 грудня, з 04:02 ворог завдав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.