Війська росії через місяць знову обстріляли Миколаївщину - Кім

Минулої ночі російські загарбники знову атакували Миколаїв та область. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також учора, 7 грудня, з 12.50 стався обстріл за межами одного з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Вночі, 8 грудня, з 04:02 ворог завдав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.
Вночі, 8 грудня, з 04:02 ворог завдав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих немає.
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