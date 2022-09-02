Війська росії знову випустили ракети по Запоріжжю

07:30 05 серпня Київ, Україна

У ніч на п'ятницю, 5 серпня, окупанти вдарили по Запоріжжю. Попередньо жертв немає.

Про це повідомив голова регіону Олександр Старух.

"Зафіксовано прихід кількох ракет поряд із обласним центром. За попередньою інформацією, жертв немає. Подробиці згодом", - написав він.

Губернатор закликав мешканців області дотримуватись правил повітряної тривоги.



Як повідомлялося, минулої ночі ворог також ударив по околицях Запоріжжя. Було зафіксовано два "прильоти". Обійшлося без постраждалих.