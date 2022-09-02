Війська росії знову випустили ракети по Запоріжжю

У ніч на п'ятницю, 5 серпня, окупанти вдарили по Запоріжжю. Попередньо жертв немає.
Про це повідомив голова регіону Олександр Старух.
Губернатор закликав мешканців області дотримуватись правил повітряної тривоги.
Як повідомлялося, минулої ночі ворог також ударив по околицях Запоріжжя. Було зафіксовано два "прильоти". Обійшлося без постраждалих.
Як повідомлялося, минулої ночі ворог також ударив по околицях Запоріжжя. Було зафіксовано два "прильоти". Обійшлося без постраждалих.
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