Війська Росії зруйнували як мінімум дві електропідстанції на Львівщині

17:26 11 жовтня Київ, Україна

Росіяни ракетним ударом знищили щонайменше дві електропідстанції на Львівщині.

Про це повідомив голова Львівської ОВ Максим Козицький під час брифінгу 11 жовтня.

"Основний удар припав по енергетичній інфраструктурі. На даний момент уражено 4 станції, дві з них повторно зазнали ракетних атак. Якщо відверто - від них нічого не залишилося. Чотири підстанції відігравали важливу роль не лише у постачанні електроенергією Львівської області, а також для експорту електроенергії за кордон. Вони повністю знищені. Ми сподіваємося, що знову вдасться відновити постачання (без роботи підстанцій, обхідними шляхами) електроенергії та водопостачання”, – зазначив Козицький.

Козицький звернувся до жителів області із проханням економити електроенергію. Він додав, що станом на 15.00 близько 30% Львова все ще було знеструмлено.