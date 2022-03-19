Війська РФ під Запоріжжям розстріляли з градів колону автомобілів, що рухалася з Маріуполя

17:21 16 березня Київ, Україна

Російські окупаційні війська з РСЗВ БМ-21 "Град" завдали удару по автоколоні з біженцями. Поки що відомо про 5 поранених, з них одна дитина у тяжкому стані.

"Сьогодні, 16 березня, близько 16 години в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухалися трасою у бік Запоріжжя. Наразі постраждалій дитині роблять операцію з дистанційним залученням фахівців клініки Охматдит", - повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух.

Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси почалася пожежа.