Війська росії обстріляли три громади Сумської області

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"О сьомій ранку росіяни відкрили вогонь по Есманській громаді. 11 приходів з міномета. Майже о восьмій ранку почалися обстріли Юнаківської громади. По різних напрямках велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, 7 та 10 приходів відповідно. Хотинську громаду обстріляли з великокаліберного кулемета, кілька черг. Це теж було о восьмій ранку", - йдеться в повідомленні Живицького.