Війська росії обстріляли три громади Сумської області
14:42 12 серпня Київ, Україна
Вранці у п'ятницю, 12 серпня, російські загарбники обстріляли Есманську, Хотинську та Юнаківську громади Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"О сьомій ранку росіяни відкрили вогонь по Есманській громаді. 11 приходів з міномета. Майже о восьмій ранку почалися обстріли Юнаківської громади. По різних напрямках велися обстріли з мінометів та ствольної артилерії, 7 та 10 приходів відповідно. Хотинську громаду обстріляли з великокаліберного кулемета, кілька черг. Це теж було о восьмій ранку", - йдеться в повідомленні Живицького.
Повідомляється, що за попередніми даними постраждалих немає.
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