Війська Росії обстріляли Сумщину: 79 вибухів та руйнування внаслідок атак

08:42 09 червня Київ, Україна

За добу прикордонні громади Сумщини зазнали 13 обстрілів з боку військ Росії, зафіксовано 79 вибухів.



Про це надала прес-служба обласної військової адміністрації.



Миропільська, Білопільська та Краснопільська громади стали метою мінометного обстрілу з числом вибухів 16, 13 та 37 відповідно.



У районі Новослобідської громади було здійснено запуск трьох ракет із російського вертольота.



Великописарівська громада також зазнала збитків внаслідок мінометного обстрілу (8 вибухів) та артилерійського обстрілу (8 вибухів).



У Середино-Будській громаді було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та електромережу через застосування мінометів (5 вибухів).