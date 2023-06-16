Війська Росії обстріляли Сумщину: 79 вибухів та руйнування внаслідок атак

За добу прикордонні громади Сумщини зазнали 13 обстрілів з боку військ Росії, зафіксовано 79 вибухів.
Про це надала прес-служба обласної військової адміністрації.
Миропільська, Білопільська та Краснопільська громади стали метою мінометного обстрілу з числом вибухів 16, 13 та 37 відповідно.
У районі Новослобідської громади було здійснено запуск трьох ракет із російського вертольота.
Великописарівська громада також зазнала збитків внаслідок мінометного обстрілу (8 вибухів) та артилерійського обстрілу (8 вибухів).
У Середино-Будській громаді було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та електромережу через застосування мінометів (5 вибухів).
Про це надала прес-служба обласної військової адміністрації.
Миропільська, Білопільська та Краснопільська громади стали метою мінометного обстрілу з числом вибухів 16, 13 та 37 відповідно.
У районі Новослобідської громади було здійснено запуск трьох ракет із російського вертольота.
Великописарівська громада також зазнала збитків внаслідок мінометного обстрілу (8 вибухів) та артилерійського обстрілу (8 вибухів).
У Середино-Будській громаді було пошкоджено приватний будинок, автомобіль та електромережу через застосування мінометів (5 вибухів).
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