Війська РФ обстріляли психоневрологічний інтернат під Харковом

13:59 11 березень Київ, Україна

У Харківській області 330 осіб Оскільського психоневрологічного інтернату зазнали обстрілів авіації російських окупантів.

У момент атаки у приміщеннях перебували 330 людей. Про це 11 березня повідомив голова Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

“Після військового злочину в Маріуполі сьогодні прямим попаданням ворог потрапив до Оскільського психоневрологічного інтернату (Ізюмський район). Встигли евакуювати до сусіднього інтернату 73 особи, на момент ураження ворогом в інтернаті перебували 330 людей! З них малорухомих – 50, тих, що пересуваються на візках – 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється”, – написав Синєгубов.

За його словами, Ізюм залишається критичною точкою. Сьогодні там знову заплановано "зелені коридори".