Війська росії обстріляли Ольгівку в Херсонській області. Вбито літню жінку

Минулої доби противник здійснив 74 обстріли Херсонщини, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, Градів, БПЛА та авіації.
Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вночі 26 серпня війська росії обстріляли Ольгівку в Херсонській області.
Він зазначив, що окупанти влучили у будинки мешканців села, численні опіки отримала 83-річна жінка.
Ворог, зокрема, влучив в об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзалу у Херсоні.
Раніше повідомлялося, що під час ворожих обстрілів із РСЗВ Град загинув 58-річний житель Малої Токмачки на Запоріжжі. Також було обстріляно Нікополь, є загиблий.
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