Війська росії обстріляли Ольгівку в Херсонській області. Вбито літню жінку

11:18 26 серпня Київ, Україна

Минулої доби противник здійснив 74 обстріли Херсонщини, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків, Градів, БПЛА та авіації.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, вночі 26 серпня війська росії обстріляли Ольгівку в Херсонській області.

Він зазначив, що окупанти влучили у будинки мешканців села, численні опіки отримала 83-річна жінка.

"Її доправили до лікарні. Але, на жаль, травми виявилися надто тяжкими. У медзакладі вона померла", - наголосив глава регіону.

Ворог, зокрема, влучив в об'єкт критичної інфраструктури та будівлю навчального закладу, територію птахофабрики у Херсонському районі; будівлю магазину та територію фермерського господарства у Бериславському районі; підприємство та будівлю спортзалу у Херсоні.

"Через російську агресію одна людина отримала поранення", - уточнив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що під час ворожих обстрілів із РСЗВ Град загинув 58-річний житель Малої Токмачки на Запоріжжі. Також було обстріляно Нікополь, є загиблий.