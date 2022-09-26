Війська росії обстріляли Нікопольський район: зафіксовано 130 "прильотів"

09:33 26 вересня Київ, Україна

Війська рф протягом сьогоднішньої ночі випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області 130 снарядів із реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії.



Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Росіяни всю ніч накривали Нікопольщину реактивними системами залпового вогню та важкою артилерією… 9 разів ударили по 4 громадах – Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській. До наших міст і сіл прилетіло близько 130 російських снарядів!”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.



По Нікополю влучили тричі. У місті, внаслідок обстрілу, пошкоджено майже 40 будинків, понад 20 господарських будівель, автомобілі, 30 панелей сонячної станції, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. Знеструмлені будинки майже 3000 сімей. Енергетики вже працюють над усуненням цієї проблеми.



У Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах зараз проводиться обстеження територій. Масштаби руйнувань з'ясовуються.



В інших районах ніч пройшла без атак і цієї хвилини спокійно.