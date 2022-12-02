Війська Росії обстріляли багатоповерховий будинок у Харківській області

Військовослужбовці Росії обстріляли багатоповерховий житловий будинок на Харківщині, внаслідок чого постраждала одна жінка.
Про це повідомляє прес-секретар облуправління ДСНС Євгенія Василенко.
Наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.
07:46 02 грудня Київ, Україна
Військовослужбовці Росії обстріляли багатоповерховий житловий будинок на Харківщині, внаслідок чого постраждала одна жінка.
Про це повідомляє прес-секретар облуправління ДСНС Євгенія Василенко.
Наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.
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