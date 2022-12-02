Війська Росії обстріляли багатоповерховий будинок у Харківській області

07:46 02 грудня Київ, Україна

Військовослужбовці Росії обстріляли багатоповерховий житловий будинок на Харківщині, внаслідок чого постраждала одна жінка.

Про це повідомляє прес-секретар облуправління ДСНС Євгенія Василенко.

"Російські окупанти вдарили по одній із багатоповерхівок у Клугіно-Башкирівці пізно ввечері 1 грудня".

Наразі рятувальникам відомо про одну поранену жінку.