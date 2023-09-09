Війська росії обстріляли Харків ракетами С-300, є постраждалі - прокуратура

Російські загарбники вночі 31 липня обстріляли Харків ракетами С-300 із території Білгородської області. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина і сталася пожежа на площі 200 м кв.
Як повідомив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ракети влучили на територію Новобаварського району у складські приміщення одного з комерційних підприємств.
Внаслідок вибуху отримав поранення чоловік, який знаходився неподалік епіцентру вибуху. Також внаслідок влучення сталася пожежа на площі 200 м кв.
Ще одна ракета влучила на територію приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, але ніхто не постраждав.
Як повідомив представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, ракети влучили на територію Новобаварського району у складські приміщення одного з комерційних підприємств.
Внаслідок вибуху отримав поранення чоловік, який знаходився неподалік епіцентру вибуху. Також внаслідок влучення сталася пожежа на площі 200 м кв.
Ще одна ракета влучила на територію приватного домоволодіння у селищі Великий Бурлук. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок, але ніхто не постраждав.
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