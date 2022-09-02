Війська росії вночі завдали ракетних ударів по двох районах Дніпропетровщини

У ніч на 16 серпня армія росії атакувала "Градами" та "Ураганами" Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Він зазначив, що у Криворізькому районі ударів з РСЗВ "Ураган" зазнали Мар'янське та Велика Кострома у Зеленодольській громаді.
Він зазначив, що у Криворізькому районі ударів з РСЗВ "Ураган" зазнали Мар'янське та Велика Кострома у Зеленодольській громаді.
Нікопольський район армія росії накрила вогнем двічі за ніч.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади із зерном та техніку місцевого агропідприємства.
Крім того, перебитий газовід та лінія електропередач. До двох тисяч людей залишились без світла. На місці працюють аварійні бригади.
Крім того, перебитий газовід та лінія електропередач. До двох тисяч людей залишились без світла. На місці працюють аварійні бригади.
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