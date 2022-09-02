Війська росії вночі завдали ракетних ударів по двох районах Дніпропетровщини

09:14 16 серпня Київ, Україна

У ніч на 16 серпня армія росії атакувала "Градами" та "Ураганами" Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.





Він зазначив, що у Криворізькому районі Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.Він зазначив, що у Криворізькому районі ударів з РСЗВ "Ураган" зазнали Мар'янське та Велика Кострома у Зеленодольській громаді.

"Поранено дві жінки - 20 та 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків та газопровід", - уточнив губернатор.

Нікопольський район армія росії накрила вогнем двічі за ніч.

"По мирній території 40 прильотів із "Градів" та десять - із ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали", - наголосив Резніченко.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено дев'ять приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади із зерном та техніку місцевого агропідприємства.



Крім того, перебитий газовід та лінія електропередач. До двох тисяч людей залишились без світла. На місці працюють аварійні бригади.