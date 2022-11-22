Війська росії не пускають МАГАТЕ на ЗАЕС після обстрілів

18:58 21 листопада Київ, Україна

Загарбники на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС відповіли, що можуть не допустити спостерігачів на певні об'єкти.



Про це повідомляє Енергоатом.



Зокрема, на пропозицію генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росенергоатому" Ренат Карчаа у коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено".



При цьому "Енергоатом" зазначає, що росія намагається звинуватити в обстрілах Україну: "Саме тоді, коли самі ж окупанти та їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів".



Посилаючись на інформацію, надану керівництвом ЗАЕС, група МАГАТЕ на місці події повідомила, що пошкоджена інфраструктура охоплює будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи водойм-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора та допоміжні будівлі.



Запорізька АЕС забезпечувала приблизно п'яту частину електроенергії в Україні.



На ній встановлено шість реакторів ВВЕР-1000-320 радянської конструкції з водяним охолодженням і водяним сповільнювачем, що містять уран 235.



Реактори зупинені, але існує ризик перегріву ядерного палива у разі припинення подачі електроенергії до системи охолодження. Внаслідок обстрілів неодноразово обривалися лінії електропередачі.