Війська рф завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Кривому Розі

09:12 13 червня Київ, Україна

У ніч на 13 червня рашистські війська завдали масованого ракетного удару по Кривому Розі, є влучання в житлову п'ятиповерхову будівлю.

Працюють усі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж, повідомив керівник Ради оборони Олександр Вілкул.



За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, є загиблі та поранені.



Попередньо через влучення в п'ятиповерхівку загинули троє її мешканців. 25 людей поранено, з них 19 – у лікарні. Під завалами будинку, імовірно, перебувають ще 7 людей. Полум'ям були охоплені квартири з першого по п'ятий поверх двох під'їздів будинку та припарковані автомобілі. Загальна площа пожежі становила 700 кв. Пожежу локалізували. Здійснюється розбір завалів та подальше гасіння.





Поблизу місця влучення поліція розгорнула пункт прийому заяв від постраждалих.