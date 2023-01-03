Війська Росії завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині.

Внаслідок обстрілу Курахового Донецької області з артилерії, вранці 3 січня, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.
Також є пошкодження: один снаряд потрапив до багатоповерхового будинку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло у будівлях недалеко від місця влучення.
Також є пошкодження: один снаряд потрапив до багатоповерхового будинку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло у будівлях недалеко від місця влучення.
Він також опублікував фотографії наслідків обстрілу.
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