Війська Росії завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині.

16:25 03 січня Київ, Україна

Внаслідок обстрілу Курахового Донецької області з артилерії, вранці 3 січня, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

Також є пошкодження: один снаряд потрапив до багатоповерхового будинку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито скло у будівлях недалеко від місця влучення.
 
"Вся Донецька область небезпечна для цивільних! Збережіть своє життя – евакуюйтеся!" -Наголосив Кириленко.
 
Він також опублікував фотографії наслідків обстрілу.
 