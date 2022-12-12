Війська росії завдали ракетного удару по Донеччині, є поранені

11:13 12 грудня Київ, Україна

Вранці, 12 грудня, російські загарбники атакували центр населеного пункту Гірник на Донеччині, 8 осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
 
"8 людей поранено - наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданих збитків встановлюємо", - йдеться у повідомленні.
 
Кириленко додав, що загарбники застосували РСЗВ "Ураган".

Також голова Донецької ОВА закликав мешканців евакуюватися і не наражати себе на небезпеку.
 