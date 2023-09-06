Війська росії завдали 79 ударів по Запорізькій області: пошкоджено будинки та інфраструктуру

11:37 18 серпня Київ, Україна

Війська росії обстріляли Запорізьку область 79 разів за минулу добу, заявив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



Він зазначив, що ворог здійснив 64 артобстріли по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малинівки, Полтавки, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових сіл.



Зафіксовано шість авіаударів по Комишувасі, Оріхову та Малій Токмачці, п'ять обстрілів з РСЗВ по Новодарівці та чотири БПЛА-атаки на Залізничне, Чарівне та П'ятихатки.



Пошкоджено 22 житлові будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. Внаслідок обстрілів постраждалих немає.