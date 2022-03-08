Війська РФ мають прямий наказ розстрілювати мирних жителів України. Відео

21:22 07 березень Київ, Україна

Російським окупантам дали прямий наказ стріляти у мирних жителів України, повідомляє СБУ з посиланням на допит полоненого російського військового, підстреленого своїми ж.

"Такий же карт-бланш на розстріл дано щодо російських військових, які відмовляться вбивати жінок та дітей", - каже один із російських загарбників.

Першого ж дня війни його колона отримала наказ оточити Харків. Усіх цивільних, які намагалися виїхати, розстрілювали. Але коли на місце під'їхали українські силовики і розпочався бій, двоє росіян рушили на допомогу пораненій жінці. Їхні колеги не оцінили такий прояв гуманності та відкрили вогонь по своїх. Вбили жінку та офіцера, а солдата на відео поранили у ноги. І він залишився живим, бо його вивезла донька вбитої українки.

Тепер він – важливий свідок звірств загарбників, які документуються слідчими СБУ та будуть передані до суду.