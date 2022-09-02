Війська росії атакують маршрут МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Армія росії обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС.
Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у вівторок, 30 серпня.
Місія МАГАТЕ вже прибула до Києва. Візит на атомну електростанцію має розпочатися завтра і триватиме чотири дні.
Очікується, що місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
Очікується, що місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.
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