Війська росії атакують маршрут МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

13:46 30 серпня Київ, Україна

Армія росії обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС.

Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк у вівторок, 30 серпня.

"Усе передбачувано. Росія навмисне обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України є незмінною. Доступ лише через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції – лише український персонал", - написав він у Твіттер.

Місія МАГАТЕ вже прибула до Києва. Візит на атомну електростанцію має розпочатися завтра і триватиме чотири дні.



Очікується, що місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.