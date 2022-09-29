Війська росії атакували прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини



Про це повідомляє ОК Північ.

"Близько 12:00 - 13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, за попередньою інформацією, із ствольної артилерії) по території України з боку росії в районі Соснівки та в район заказника Шалигінський. За попередньою інформацією є потрапляння у тваринний комплекс у Соснівці та пошкодження ЛЕП. Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20 - 13:10 у напрямку Сеньківки", - йдеться у повідомленні.