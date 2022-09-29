Війська росії атакували прикордонні населені пункти Чернігівщини та Сумщини
16:27 29 вересня Київ, Україна
Вдень 29 вересня російські військові завдали ракетних ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівщини та Сумщини, всього за одну годину зафіксовано 55 вибухів.
Про це повідомляє ОК Північ.
"Близько 12:00 - 13:00 спостерігачі зафіксували 45 вибухів (приходи, за попередньою інформацією, із ствольної артилерії) по території України з боку росії в районі Соснівки та в район заказника Шалигінський. За попередньою інформацією є потрапляння у тваринний комплекс у Соснівці та пошкодження ЛЕП. Ще 10 приходів (ймовірно, міномет 120 мм) зафіксували спостерігачі близько 12:20 - 13:10 у напрямку Сеньківки", - йдеться у повідомленні.
Також ОК Північ повідомляє, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про постраждалих серед населення немає інформації.
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