Війська росії атакували Марганець і Нікополь, є жертви та руйнування

Пізно ввечері 2 липня війська росії атакували артилерією населені пункти Марганець і Нікополь на території Дніпропетровської області.
Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив цю інформацію зранку.
Він зазначив, що Нікополь отримав найбільше ударів.
Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив цю інформацію зранку.
Він зазначив, що Нікополь отримав найбільше ударів.
Лисак також повідомив, що вночі захисники з Повітряного командування Схід збили над областю безпілотний літальний апарат Шахед-136.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі