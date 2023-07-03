Війська росії атакували Марганець і Нікополь, є жертви та руйнування

08:17 03 липня Київ, Україна

Пізно ввечері 2 липня війська росії атакували артилерією населені пункти Марганець і Нікополь на території Дніпропетровської області.



Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив цю інформацію зранку.



Він зазначив, що Нікополь отримав найбільше ударів.

"Постраждала 86-річна жінка, у неї виявлена мінно-вибухова травма та осколкові поранення. Стан постраждалої - задовільний. Внаслідок атаки постраждали дев'ять приватних будинків, сім господарських будівель та кілька автомобілів. Пошкоджено газопровід та лінію електропередач, також пошкоджено сонячну панель", - прокоментував голова ОВА.



Лисак також повідомив, що вночі захисники з Повітряного командування Схід збили над областю безпілотний літальний апарат Шахед-136.