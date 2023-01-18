Війська росії атакували Куп'янськ ракетами С-300

Сьогодні, 17 січня, російські терористи вкотре обстріляли місто Куп'янськ Харківської області.



Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний професійний коледж. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Проте приміщення навчального закладу майже повністю зруйноване", - йдеться у повідомленні.