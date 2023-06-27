Війська росії атакували Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор"

15:31 27 червня Київ, Україна

Рашисти випустили по Кременчуку у Полтавській області крилаті ракети. Це сталося рівно через рік після трагедії у ТЦ "Амстор", де 20 осіб загинули.



Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про це у своєму Telegram-каналі 27 червня.

"Ворог здійснив атаку на Полтавську область, подібно до минулого року, з використанням ракет Х-22. Зафіксовано влучання у дачний кооператив у Кременчуцькому районі. За попередніми даними, жертв немає", - йдеться у повідомленні.



За словами Дмитра Луніна, не зафіксовано влучень в об'єкти критичної інфраструктури, отже, не очікується серйозних наслідків в енергетичному секторі. Детальна інформація буде доступна пізніше.



Юрій Ігнат, представник Повітряних сил ЗСУ, прокоментував ракетну атаку на Кременчук під час телемарафону.



За його словами, під час повітряної тривоги в українських областях було зафіксовано зльоти літаків Ту-22м3 з російського аеродрому. Вони є носіями ракет Х-22, які були використані в атаці на місто. За попередніми даними, дві ракети було випущено з двох літаків.