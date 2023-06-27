Війська росії атакували Кременчук у річницю трагедії в ТЦ "Амстор"

Рашисти випустили по Кременчуку у Полтавській області крилаті ракети. Це сталося рівно через рік після трагедії у ТЦ "Амстор", де 20 осіб загинули.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про це у своєму Telegram-каналі 27 червня.
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про це у своєму Telegram-каналі 27 червня.
За словами Дмитра Луніна, не зафіксовано влучень в об'єкти критичної інфраструктури, отже, не очікується серйозних наслідків в енергетичному секторі. Детальна інформація буде доступна пізніше.
Юрій Ігнат, представник Повітряних сил ЗСУ, прокоментував ракетну атаку на Кременчук під час телемарафону.
За його словами, під час повітряної тривоги в українських областях було зафіксовано зльоти літаків Ту-22м3 з російського аеродрому. Вони є носіями ракет Х-22, які були використані в атаці на місто. За попередніми даними, дві ракети було випущено з двох літаків.
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