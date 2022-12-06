Війська Росії атакували Херсонщину, є загиблі

18:40 06 грудня Київ, Україна

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона, 6 грудня, одна людина загинула та пошкоджено один з інфраструктурних об'єктів міста.



Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у Telegram, Херсонська міськрада.

"Рф знову обстріляли Херсон.. Відомо про 1 загиблого. На місці працюють ДСНС", - написав Тимошенко.

За словами Тимошенко, окупанти обстріляли один із інфраструктурних об'єктів міста.



Слід зазначити, що спочатку інформацію про обстріл Херсона опублікував голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, проте пізніше Янушевич видалив своє повідомлення.



Це не вперше чиновник із Офісу президента інформує громадськість про регіональні події, перш ніж інформацію публікують представники місцевої влади. В ОП негласно пояснюють це тим, що Тимошенко відповідає за регіони.



У той же час пост Янушевича зберігся, бо його поширила Херсонська міськрада.



Глава ОВА повідомляв, що російські окупанти обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та житлові будинки.



Зокрема, за його словами, до адмінбудівлі комунального підприємства та житлових будинків, розташованих поруч, потрапили кілька ворожих снарядів.



Через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу.



Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.