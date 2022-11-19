Війська росії атакували Дніпропетровщину, вже вісім постраждалих - мер

11:47 17 листопада Київ, Україна

Вісім людей постраждали внаслідок ворожого ракетного удару по Дніпру вранці 17 листопада.



Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.



Жителі міста повідомили, що чули звуки кількох вибухів під час повітряної тривоги, яку досі оголошено на всій території України. Пізніше з'явилася інформація, що росія справді атакувала ракетами Дніпро.

"На жаль, кількість постраждалих зростає. Попередньо троє людей, включаючи дитину 15 років", - написав Філатов у Telegram.

Через деякий час він повідомив, що кількість постраждалих зросла до восьми людей.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко підтвердив, що росія завдала удару по Дніпру. За його словами, внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, серед них дівчинка 15 років. Постраждалих було госпіталізовано у стані середньої тяжкості.



Резніченко повідомив, що окупанти влучили у промислове підприємство. Також постраждали поряд розташовані житлові будинки.