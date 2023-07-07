Війська росії атакували Дніпропетровщину, є руйнування та жертви

У ніч проти 7 липня війська росії здійснили атаку на Дніпропетровську область з використанням ударних безпілотників.
Згідно з інформацією, поданою головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, було зафіксовано руйнування та жертви.
Лисак зазначив, що захисники із Повітряного командування Схід зуміли збити шість безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". В результаті уламки одного з них впали на автомобіль, що рухався трасою, і, на жаль, двоє людей загинули.
Крім того, через атаку спалахнула суха трава, проте швидко вдалося ліквідувати займання.
Згідно з інформацією, поданою головою обласної військової адміністрації Сергієм Лисаком, було зафіксовано руйнування та жертви.
Лисак зазначив, що захисники із Повітряного командування Схід зуміли збити шість безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". В результаті уламки одного з них впали на автомобіль, що рухався трасою, і, на жаль, двоє людей загинули.
Крім того, через атаку спалахнула суха трава, проте швидко вдалося ліквідувати займання.
Крім того, російські збройні сили обстрілювали Нікополь з використанням важкої артилерії, але, на щастя, обійшлося без потерпілих.
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