Війська росії атакували Дніпропетровщину: без світла залишилися 10 тисяч людей

Рано-вранці 17 серпня російські війська обстріляли Дніпропетровську область.
Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилося 10 000 осіб у двох населених пунктах, але жертв вдалося уникнути.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що обстріл було здійснено з території росії.
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, але постраждалих немає.
Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилося 10 000 осіб у двох населених пунктах, але жертв вдалося уникнути.
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що обстріл було здійснено з території росії.
Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, але постраждалих немає.
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