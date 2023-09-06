Війська росії атакували Дніпропетровщину: без світла залишилися 10 тисяч людей

08:52 17 серпня Київ, Україна

Рано-вранці 17 серпня російські війська обстріляли Дніпропетровську область.



Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилося 10 000 осіб у двох населених пунктах, але жертв вдалося уникнути.



Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що обстріл було здійснено з території росії.



Він також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено декілька об'єктів інфраструктури, але постраждалих немає.