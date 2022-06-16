Війна в Україні: росія взяла в полон двох американських добровольців

10:33 16 червня Київ, Україна

Двоє колишніх військовослужбовців США, що воюють на боці Збройних сил України, імовірно, потрапили в полон до російських солдатів.

Про це пише The Telegraph з посиланням на товаришів по службі американців.



Жителі Алабами — 39-річний Олександр Дрюке та 27-річний Енді Х'юн — служили в українській армії як добровольці. Вони були у складі групи з 10 осіб та 9 червня брали участь у битві у селі Ізбицьке у Харківській області. Тоді ж обоє зникли безвісти. Українські військові організували їхні пошуки, але не знайшли жодних слідів чи останків.



Один із співрозмовників видання припустив, що чоловіки знепритомніли при спрацьовуванні міни або коли по них ударив танк, після чого їх могли забрати росіяни. Інформація про полон двох американців неподалік Харкова також з'явилася в одному з російських Telegram-каналів, повідомляє газета.

"Це занадто великий збіг - ми єдині американці, що воюють у цьому районі", - сказав товариш по службі зниклих іноземців.

Кремль може спробувати використати це як доказ того, що Америка бере безпосередню участь у конфлікті. Володимир путін, швидше за все, вимагатиме значних поступок для їхнього звільнення.

У Держдепартаменті США заявили, що інформація про полонених громадян перевіряється, Вашингтон перебуває в постійному контакті з Києвом.



Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що якщо відомості підтвердяться, то Сполучені Штати «зроблять усе можливе, щоби повернути їх додому».