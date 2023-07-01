Війна вбиває сотні дельфінів у Чорному морі

10:10 01 липня Київ, Україна

Війна губить все живе. Гинуть не лише люди, а й птахи, звірі. Гинуть на суші та у воді. Смертельним для річкової та прибережної фауни виявився підрив Каховської ГЕС. Велика кількість риб та інших живих організмів гинуть у морі.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв, в останній місяць на узбережжі Північно-Західної частини Чорного моря знайшли з десяток загиблих дельфінів.

Експерт вважає, що причиною масової загибелі ссавців стало потужне бомбардування моря російськими військовими в зоні Кінбурнської коси, де мешкають дельфіни.

"Звідти тіла тварин заносить до узбережжя і викидає на пляжі Румелійська течія, яка починається від Дніпровсько-Бузького лиману", - пояснив він.

Також він додав, що небезпечними для дельфінів залишаються міни, якими росіяни густо покрили море, а також шум і вібрації, що створюються через постійні воєнні дії в акваторії Чорного моря.

У той же час Русєв зазначив, що минулого року дельфінів загинуло більше. Фахівець пов'язав це з тим, що й російських підводних та надводних кораблів у Чорному морі рік тому було набагато більше.

Велику кількість смертей серед чорноморських дельфінів він назвав загрозливим та наголосив, що для їх збереження необхідне створення спеціального реабілітаційного центру.

Раніше повідомлялося, що відкрито кримінальне провадження за фактом масового знищення дельфінів внаслідок збройної агресії Росії.

У Чорному морі через війну загинуло 50 тисяч дельфінів