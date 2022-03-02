Війна хакерів проти Росії: Роскосмос втратив керування над супутниками-шпигунами

08:56 02 березень Київ, Україна

Про успішні операції хакерів у війні з Росією вже чули всі. Як стало відомо, ще один вагомий удар завдано ними по космічній галузі росіян. За повідомленням мережі хакерських активістів Anonymous, група хакерів NB65 увійшла до системи управління супутниками Роскосмосу та відключила Центр управління корпорації.

"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, відключила Центр управління Роскосмосу. Росія більше не має контролю над своїми супутниками-шпигунами", - йдеться у повідомленні організації у Twitter.

На підтвердження своїх дій хакери представили знімки.

Раніше українські кібервійська зламали базу Кремля та опублікували дані. Тепер у відкритому доступі телефонні номери працівників адміністрації президента РФ. У списку є навіть ворожки.