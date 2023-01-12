Воїни ССО ліквідували понад сотню загарбників поблизу Соледара

09:53 12 січня Київ, Україна

Українські бійці ліквідували понад сотню російських загарбників у районі Соледара на Донеччині.

Про це 12 січня повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ та опублікувало відео одного з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.

Зазначається, що втрати ворогові вдалося завдати завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів та ракетників.
 
"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу була направлена артилерія, також на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс Точка-У. Внаслідок кількох ударів підтверджено знищення понад 100 окупантів, двох кулеметних розрахунків та двох мінометних", - уточнило командування.