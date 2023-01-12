Воїни ССО ліквідували понад сотню загарбників поблизу Соледара

"Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій. По ворогу була направлена артилерія, також на одній із ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс Точка-У. Внаслідок кількох ударів підтверджено знищення понад 100 окупантів, двох кулеметних розрахунків та двох мінометних", - уточнило командування.