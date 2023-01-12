Воїни ССО ліквідували понад сотню загарбників поблизу Соледара

Українські бійці ліквідували понад сотню російських загарбників у районі Соледара на Донеччині.
Про це 12 січня повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ та опублікувало відео одного з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.
Зазначається, що втрати ворогові вдалося завдати завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів та ракетників.
Про це 12 січня повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ та опублікувало відео одного з етапів відпрацювання артилерії за заданими координатами.
Зазначається, що втрати ворогові вдалося завдати завдяки злагодженій роботі воїнів ССО, артилеристів та ракетників.
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