Військовим, причетним до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові, повідомили про підозру

14:35 05 вересня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей через вибух боєприпасу на виставці зброї у Чернігові.



Про це повідомляє ДБР.

За даними відомства, один із військовослужбовців під час демонстрації зброї дозволив дитині взяти до рук споряджену реактивну протитанкову гранату (РПГ-26) та натиснути спусковий гачок. Внаслідок пострілу постраждали 15 людей, семеро з яких – діти.



Друга підозра - командиру вищезгаданого військовослужбовця, який наказав підлеглим привезти зброю на виставку для демонстрації.



Чоловікам повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що завдала тілесних ушкоджень декільком особам (ч. 2 ст. 414 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.



4 вересня військовослужбовців було затримано, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська спеціалізована прокуратура з військової та оборонної сфер Центрального регіону.



Як відомо, 3 вересня у Чернігові на Валу біля художнього музею проходила виставка боєприпасів, один із яких здетонував, та пролунав вибух. Як з'ясувалося, на місці спрацював протитанковий гранатомет ручний, його тримав і тиснув на курок 10-річний хлопчик.



Обласна влада пояснила, що в історичному центрі Чернігова організували захід, який передбачав інтерактив для дітей. Там "чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, що спрацювала". Правоохоронці розпочали розслідування.



За останніми даними, внаслідок вибуху постраждали 15 людей, серед яких семеро дітей.