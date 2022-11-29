Військовий прокурор Криму часів Януковича отримав 12 років за держзраду

16:31 29 листопада Київ, Україна

Суд заочно ухвалив вирок стосовно колишнього військового прокурора Кримського регіону, визнаного винним у держзраді. Йому дали 12 років ув'язнення.



Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.



Ім'я експрокурора правоохоронці не називають, але відомо, що йдеться про Сергія Няньчура.



До окупації Криму він працював військовим прокурором ВМС України та військовим прокурором Кримського регіону щодо дотримання законів у військовій сфері.



У росіян він вступив на посаду першого заступника військового прокурора Тихоокеанського флоту росії. Він також став "генерал-майором юстиції росії".



Минулого року медіа, з посиланнями на матеріали справи, повідомляли, що Наньчур подав позов до суду щодо майна Міністерства оборони України на користь міністерства оборони росії, що дозволило надалі нібито визнати право власності щодо останнього.



Засудженого військового прокурора оголосили у розшук.