Військовий МАЗ протаранив асфальтоукладач: двоє робітників загинули

11:50 27 листопада Київ, Україна

В результаті зіткнення військового МАЗу і асфальтоукладача загинули двоє робітників, котрі в момент зіткнення проводили ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили в поліції Кіровоградської області.



Напередодні ввечері військовий МАЗ влетів в машину, яка укладала асфальт. Дорожники ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький поблизу села Малинівка. Від удару вантажівка перекинулася.



Один дорожник загинув на місці, інший помер у швидкій. Ще двох з важкими травмами госпіталізували.



Причину зіткнення з'ясовують експерти.



За даними місцевої поліції, водій вантажівки затриманий. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).