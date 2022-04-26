Військовий МАЗ протаранив асфальтоукладач: двоє робітників загинули

В результаті зіткнення військового МАЗу і асфальтоукладача загинули двоє робітників, котрі в момент зіткнення проводили ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомили в поліції Кіровоградської області.
Напередодні ввечері військовий МАЗ влетів в машину, яка укладала асфальт. Дорожники ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький поблизу села Малинівка. Від удару вантажівка перекинулася.
Один дорожник загинув на місці, інший помер у швидкій. Ще двох з важкими травмами госпіталізували.
Причину зіткнення з'ясовують експерти.
За даними місцевої поліції, водій вантажівки затриманий. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України).
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